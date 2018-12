Sasha Torrisi canta Battisti

Concerto omaggio a Lucio Battisti, nel ventennale della sua scomparsa (1998/2018).



Sasha Torrisi, cantante, chitarrista, è una delle voci più belle ed interessanti del panorama della musica italiana.

E’ stato cantante dei Timoria dal 1997 al 2004 e con loro ha partecipato a Sanremo 2002 nella categoria Big.



Ha vinto due dischi d’Oro ed uno di Platino e ha scritto canzoni per gli stessi Timoria, J-Ax (Articolo 31), Adriano Celentano ed altri artisti italiani.



Ha realizzato tre album con Rezophonic, il collettivo di oltre 150 musicisti italiani (tra cui Piero Pelù, Negramaro, Roy Paci, Enrico Ruggeri, Le Vibrazioni, Caparezza) uniti dallo scopo comune di promuovere la costruzione di pozzi d’acqua in Africa.



Ha collaborato dal vivo con Vasco Rossi, Ligabue, U2, Skunk Anansie, Alanis Morissette e The Cramberries.



In seguito ha intrapreso la carriera solista e ha già all’attivo due album che hanno riscosso unanimi consensi.



Numerose sono le sue apparizioni televisive e radiofoniche.

In 20 anni di carriera si è esibito in più di 1000 concerti live.



Negli ultimi anni propone, parallelamente ai propri progetti, un personale omaggio a Lucio Battisti con uno spettacolo davvero unico in Italia: Sasha canta Battisti.



Il progetto è nato con l’intento di rivisitare in chiave rock, personale e contemporanea i grandi successi di Lucio Battisti: una rielaborazione esclusiva e travolgente, senza timore di confrontarsi con il monumento della musica italiana.

Sasha si rapporta con eleganza e stile all’universo Battistiano grazie ad una lunga collaborazione con l’autore Mogol dal quale ha imparato a respirare la forza di testi e melodie ancora attuali. Il tour, che ha già toccato con successo numerose città italiane, si snoda tra brani movimentati e da ballare, come “Dieci Ragazze” o “Un’ avventura” e altri più coinvolgenti emotivamente come “E penso a te” ed “Emozioni”.

Ricordi e divertimento sono quindi il leit motiv del concerto, con un’immancabile vena rock che da sempre contraddistingue lo spirito di Sasha Torrisi. La band è composta da musicisti professionisti, Giuseppe Pino Vendramin alle tastiere e cori, Lorenzo Miatto al basso, Giacomo Furiassi alla batteria e Fabio Rampazzo alla chitarra.

Luogo di svolgimento: Cinema Teatro Super

viale Trento 28

Valdagno

Ingresso: a pagamento Prezzo unico, posto numerato: 17 euro (15 euro + 2 euro Dip)

Organizzatore: Progetto eventi srl

Informazioni

Acquisti Online, Acquisti da Call Center (Tel. 199208002) oppure Prenotazioni Telefoniche (Tel. 3381826765 oppure Tel. 0445401909): 18 euro(15euro+ 3 euro Dip).

Call Center attivo da Lunedì a Domenica dalle 10alle 21.

Prenotazioni Telefoniche da Mercoledì a Domenica dalle 17 alle 21.



Prevendite disponibili presso:

Teatro Super Viale Trento 28 Valdagno

Martedì, Giovedì e Venerdì dalle 20.30 alle 23.

Mercoledì e Sabato dalle 18.30 alle 23.

Domenica dalle 15 alle 22.30.

Chiuso il Lunedì

valdagno@cinemotion.in – Tel. 0445401909



Filmusica Viale Trento 37/39 Valdagno

Lunedì dalle 15.30 alle 19.30.

Da Martedì a Sabato dalle 9 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 19.30.

Chiuso Lunedì mattina e Domenica.

info@filmusica.it – Tel. 0445403721



Libreria Galla 1880 Corso Andrea Palladio 11 Vicenza

Da Lunedì a Giovedì dalle 9.30 alle 20.

Venerdì dalle 9.30 alle 23.

Sabato dalle 9.30 alle 20.

Domenica e festivi dalle 10 alle 13 e dalle 15.30 alle 19.30.

Tel. 0444225200



Super Piadineria Viale Trento 28 Valdagno

(Di fianco al Teatro Super)

Da Martedì a Venerdì dalle dalle 18 alle 22.

Sabato e Domenica dalle 17 alle 22.

Chiuso il Lunedì – Tel. 3453005900



Discovery Dischi Piazza Alvise Conte 6 Schio

Da Lunedì a Venerdì dalle 15.30 alle 19.30

Sabato dalle 9.30 alle 19.30

Chiuso la Domenica – Tel. 0445523985