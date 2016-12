Tributo a Ligabue: "Radiofreccia Live" al "Wallace Pub" di Sandrigo

Sabato 7 gennaio 2017 alle 21.30 prosegue il tour "Made in Italy" del complesso "Radiofreccia Live" (sito ufficiale), la tribute band storica di Ligabue, con il concerto alla Birreria Pizzeria "Wallace Pub" di Sandrigo in via Fogazzaro 20. Una serata di rock a ripercorrere i più grandi successi musicali e i pezzi storici del celebre cantante di Correggio (RE). Sono da anni una figura di riferimento nel panorama musicale, proponendo uno spettacolo unico "Tra Palco e Realtà" grazie anche alla straordinaria somiglianza vocale e fisica del frontman, Marco Visentin, oltre che all’esperienza dei musicisti della band: il loro repertorio attraversa la carriera ultra ventennale del cantante. Il gruppo "Radiofreccia Live" (pagina facebook) è formato da 5 membri: Con Nicola Mele (chitarra elettrica e acustica), Francesco Milan (cori e chitarra elettrica/acustica), Andrea Reato (batteria), Marco Visentin (voce) e Gioele Tomasin (basso). Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI