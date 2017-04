Tributo a Bob Dylan: "Barbara Belloni Band" al Terzo Ponte

Sabato 29 aprile alle 22.30 il locale "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa in via della Ceramica 7 presenta il concerto live del gruppo "Barbara Belloni Band" per il tributo a Bob Dylan. Il nuovo progetto “Rolling Thunder”, presentato dal compleso, è un omaggio musicale al più grande poeta-cantautore degli USA che ha ispirato e “guidato” intere generazioni di tutto il mondo, con una re-interpretazione personale delle sue canzoni. I brani proposti saranno presi dai vari periodi della vasta discografia del menestrello di Duluth; dal folk degli esordi alla svolta elettrica del festival di Newport e al The Basement Tapes con The Band, dal blues di New Morning al country di Desire e John Wesley Harding fino al rock moderno degli anni 80 e 90 di Infidels e Oh Mercy. Apertura porte alle 19.30 per la cena con il menù alla carta e posto a sedere prioritario per lo spettacolo. Ingresso riservato ai soci Arci. Infoline per prenotazioni tavoli: 0424.502611. Lunedì 1 maggio pranzo con carne allo spiedo presso la "Spiaggetta" del Terzo Ponte.

BARBARA BELLONI BAND: gruppo folk/blues. Presentano oltre a Bob Dylan i grandi pezzi classici, diventati oramai degli standard, proposti dalle più acclamate rock band (Rolling Stones, Guns and Roses, Jimi Hendrix, George Harrison, Norah Jones e non ultimo Francesco de Gregori) unitamente a brani meno conosciuti, ma di sicuro impatto su qualsiasi tipo di pubblico. Membri del complesso: Barbara Belloni come voce, Fabio Ranghiero al piano e organo Hammond, Flamiano Mazzaron e Matthew Smith alle chitarre, Alessandro Arcuri al basso e Alberto Toninelli alla batteria. Info: www.facebook.com/BarbaraBelloniBand - www.barbarabelloni.com.

