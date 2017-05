"Trash Metal Party": 4 band live al "Boston Square" di Tezze sul Brenta

Domenica 7 maggio alle 18 il locale "Boston Square" di Tezze su Brenta in viale Brenta 70 organizza l'evento "Aperitivo Distruzione" con i concerti live di 4 band: "Lostair", "Detonation Boulevard", "Boia" e "Mill of Stone". A seguire dj set by Erika Lady Bass. Buffet offerto ad ogni cambio palco con la cucina sempre aperta durante le esibizioni dei complessi. Ingresso libero. Per informazioni: my@alkemy.org - 339.1134297.

LE BAND IN CONCERTO:



LOSTAIR: thrash metal band da Vicenza - Info: www.facebook.com/lostairmetal

DETONATION BOULEVARD: thrash metal band da Cittadella (PD) - Info: www.facebook.com/Detonation-Boulevard-466650003464507

BOIA: thrash metal band da Verona - Info: www.facebook.com/BOIA-639501119398473

MILL OF STONE: thrash metal band da Treviso - Info: www.facebook.com/Mill-Of-Stone-252366411826018

