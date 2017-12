Tradizionale Concerto di Natale al Santuario di Monte Berico

Venerdì 5 gennaio alle 20.45 al Santuario di Monte Berico è in programma il tradizionale Concerto di Natale con Orchestra Giovanile Vicentina, diretti dai maestri Michele Sguotti e Mariano Doria, insieme ai Cantori di Santomio insieme all'ospite contralto Serena Lazzarini per il 2° appuntamento natalizio di auguri musicali del festival Vicenza in Lirica, organizzato da Concetto Armonico. Musiche di Vivaldi, Debussy, Brahms e Haendel. Presenterà la serata Sara Pinna di TVA Vicenza. Ingresso libero. Informazioni: info@concettoarmonico.it - 349.6209712.

VICENZA IN LIRICA 2017. Il festival tra i più attesi nella città Palladiana per il repertorio ricercato e gli ospiti di caratura mondiale, da ormai 5 anni ha la capacità di attirare pubblico e critica per quella rara commistione di semplicità e professionalità che caratterizza le sue scelte attraverso le quali propone eventi vari ed eterogenei, offrendo soprattutto a giovani artisti di debuttare, affiancandoli a nomi di prestigio del panorama lirico internazionale.

OBIETTIVI . Artisti vicentini, ma richiesti ormai frequentemente anche fuori le mura cittadine e proprio questo è uno dei tanti obiettivi di Andrea Castello, presidente di Concetto Armonico: “mettere in risalto e dare offerta alle forze artistiche locali, in aggiunta agli altri grandi interpreti nazionali ed internazionali che il Festival ospita in città ogni fine estate".

