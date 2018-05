Town of Saints live al Pomopero

Il duo olandese/finlandese dei Town Of Saints inizia la sua attività nel 2010 come duo busker, quando Harmen Ridderbos (voce e chitarra) ed Heta Salkolahti (voce e violino) si incontrano sulle montagne dell’Austria.

Nei cinque anni a seguire il duo si dedica ad un’incessante attività live in tutta Europa.

Il nuovo album dei Town Of Saints, ‘No Place Like This’ (Snowstar Records / Caroline International), è un mix di influenze tropicali e dark, ricco nel suo minimalismo quanto nei suoi arrangiamenti orchestrali, non lontano dallo stile degli Arcade Fire o dei Local Natives o “Graceland” di Paul Simon.

È il seguito dell’album di debutto “Something To Fight With” (2013), acclamato tanto in Olanda quanto negli altri paesi. Il successo dell’album è il risultato di oltre 130 concerti (tra i quali Dauwpop, Indian Summer Festival, Ramasuri Rock e Lost in Music), attraverso 11 paesi europei, solo nel 2014.

Nell’arco di un anno e mezzo, con il loro album di debutto, i Town Of Saints sono stati proclamati come una delle band olandesi più promettenti dalle radio nazionali e dalla tv.



“No Place Like This” è un viaggio che descrive l’ambiguità tra la vita moderna e la nostra natura primordiale.