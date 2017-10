Torna a Vicenza il Rock Machine!

Da oggi Rock Machine vuole te per far girare i suoi ingranaggi!

Ognuno ha un ruolo nella vita del rock: chitarrista, bassista, batterista, tastierista, cantante… corista, saxophonista… tutti.

Il rock non è solo un genere musicale, ma un'attitudine alla vita: essere se stessi, cercare e dare forti emozioni; ostacolare la normalità che ci rende piatti e schiavi. Servirà una serata insieme per cambiarti la vita musicista urbano? Non lo sappiamo, dipende da te. Ma la cosa più sicura è che ci divertiremo tantissimo! Iscriviti gratuitamente e conosci le regole della jam!

Info: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfpDB8lJymSvIxKIT0gEn2j2Nw2SFNJKHnK1gmKwvY6ZebK5A/viewform



L'evento si svolgerà al Mamaloca di Vicenza sabato 23 dicembre dalle 22. Rock on!

Info: rockmachine@centroapolloni.com.

Il concorso è rivolto ai musicisti che hanno voglia di mettersi in gioco e divertirsi.

Programma JAM. I partecipanti avranno la possibilità di salire sul palco esibendosi nella canzone e nel ruolo da loro scelto, previa verifica da parte dell'organizzazione, che non sia già stato prenotato precedentemente da altri. Ogni partecipante può iscriversi a uno o più brani (fino ad un massimo di 2). I brani verranno assegnati in base all'ordine di arrivo delle iscrizioni.

Strumentazione: l'organizzatore si impegna a fornire batteria, microfono, amplificatori, tastiere. I musicisti devono portarsi chitarre, basso ed eventualmente microfono. Non è previsto sound check e pertanto si sconsiglia l'uso di pedaliere.

ELENCO CONCERTI