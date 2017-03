Top Of The Pop: "Canova" e "Gazzelle" al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 11 marzo dalle 22 alle 4 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capotano Alessio 92 presenta i concerti live di Gazzelle con il suo "Super Battito Tour" e la band "Canova" con il loro "Avete Ragioni Tutti Tour". Alle 22.45 si esibirà Gazzelle, il fenomeno musicale del momento, e alle 23.45 circa suonerà il complesso "Canova". A seguire verso le 24.30/1 comincerà la situazione dance con l'evento "Top Of The Pop" per celebrare i migliori successi pop italiani dagli anni '80 ad oggi in viaggio attraverso il costume e la cultura italiana. Si ballerà e si canterà con le canzoni più famose dei gruppi/artisti: 883, Lunapop, Subsonica, Le Vibrazioni, Bluvertigo, Jovanotti, Mina, Vasco Rossi, Thegiornalisti, Prozac+, Mina, Nada, Caparezza, Afterhours, Negrita, Calcutta, Amor Fou, Mannarino, Zen Circus, Luca Carboni, Ligabue, Queen, Michael Jackson, Madonna. Prevendite concerto: 9 euro. Afterparty: 5 euro. Concerto + afterparty: 10 euro. Infoline per prenotazioni: 347.1601429 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

Biografia di Gazzelle: giovane musicista romano (all'anagrafe di nome Flavio), che ha pubblicato il 3 marzo 2016 il suo primo album "Super Battito" per "Maciste Dischi". Prodotto da Igor Pardini e Gazzelle presso Il Cubo Rosso Recording di Roma, con la supervisione artistica di Leo Pari. Masterizzato da Andrea Suriani presso l’Alpha Dept. Recording Studios di Bologna. "Occhiali da sole, occhiaie da solo. Zenzero e zucchero filato. Con la felpa sporca della sera prima": la recensione di "Super Battito" come disco ammiccante e catchy per un "sexy-pop".

Biografia dei "Canova": gruppo milanese di pop-rock, che ha pubblicato a ottobre 2016 il suo album d'esordio "Avete Ragione Tutti" per "Maciste Dischi". Il disco è stato anticipato dal brano e dal video “Vita Sociale”. “Avete ragione tutti” è uno di quegli album di pop italiano indipendente che chiede unicamente di essere cantato. Le melodie catchy, la scrittura schietta e i ritornelli aperti e irruenti costituiscono gli elementi distintivi della band. Romanticismo metropolitano, sensualità prêt-à-porter, un briciolo di malinconia e tanta spontaneità fanno del disco un esordio tanto giovane quanto autorevole. L’album è stato registrato a Milano da Giacomo Jack Garufi (Bantamu.com), missato da Matteo Cantaluppi (Thegiornalisti, Bugo, M+A) e masterizzato da Giovanni Versari (Baustelle, Verdena, Ghemon). I "Canova" sono in tour per portare in giro il disco. Tantissime le date in tutte le parti d’Italia.

