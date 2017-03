tolo marton al terzo ponte_bassano del grappa

Chitarrista e compositore trevigiano, Tolo Marton porta avanti una lunghissima carriera nell'ambito della musica di ispirazione anglo-americana.



Nel corso del tempo tutta la musica che Tolo ha incontrato s'è organizzata in un linguaggio personale, fuori da ogni catalogazione. Non c'è rock, jazz, blues, non c'è il Jimi Hendrix Award. C'è Tolo Marton che ha dominato tutti gli stili che ha ascoltato fino a costruirne uno proprio. Ancora una volta la definizione di chitarrista virtuoso, per cui Tolo è conosciuto davvero dappertutto, sfuma progressivamente verso una diffusa considerazione di musicista a tuttotondo, ottenuta dal percorrere molte vie musicali, atte ad ottenere una propria visione del mondo e delle sei corde" (Giorgia Garofalo, 2015) Per la sua composizione Alpine Valley e l'interpretazione di Red house, è stato premiato nel '98 in America dal padre di Jimi Hendrix, il più grande genio della chitarra elettrica mai esistito. Nel marzo 2002 inizia la collaborazione con il leggendario batterista dei Deep Purple Ian Paice ed il tastierista, sempre dei Deep Purple, Don Airey. La sua particolarissima versione di "All along the watchtower" è stata scelta per essere inclusa in una compilation di artisti internazionali curata dalla BMG di brani di Bob Dylan, uscita nel 2003. In dicembre 2016 esce l'ultimo disco di Tolo. Si intitola My cup of music, un lavora nuovo e diversissimo da tutti gli album precedenti. Quasi interamente strumentale, è stato realizzato in un anno e mezzo. La durata è di circa 65 minuti e contiene 18 brani, di cui una sola cover.



Apertura locale ore 19.30 CONTRIBUTO INGRESSO SPETTACOLO 10€ + la prima birra te la offre Terzo Ponte INGRESSO CON TESSERA ARCI INFO E PRENOTAZIONI tel 0424 502611