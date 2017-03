Tipi da Guinness: "U2 Sound" e "DNA Irish Trio" al Bar da Gigi di Cassola

In occasione della Festa di San Patrizio, da venerdì 17 a domenica 19 marzo il locale "Bar da Gigi" a San Zeno di Cassola in piazza San Zeno 12 organizza tre giorni di grande divertimento con la degustazione della birra Guinness a volontà nel "Saint Patrick Weekend". Venerdì 17 marzo alle 21 è in programma il tributo alla celebre band irlandese "U2" con il complesso "U2 Sound" (Enrico Negro alla voce, Flavio Bresolin alla chitarra, Manuel Bisetto al basso e Tony Fedato alla batteria) con un concerto live in piazza tra panini e tanta birra scura. Sabato 18 marzo la festa continuerà a partire dalle 21 con la musica live dei "DNA Irish Trio" insieme ai cocktail & drink dello "Shake il Bistrot". Domenica 19 marzo grande chiusura in bellezza con il dj set by Jepp Tonic. Un evento per "Tipi da Guinness", come recita lo slogan lanciato dal locale sui social. Ingresso gratuito con consumazione facoltativa. Info e prenotazioni: 0424.570501.

ELENCO CONCERTI