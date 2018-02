Time for T (UK) live @pomopero 22/02 Breganze

Composti da un suono eclettico e fluido, TIME FOR T nasce dall’incontro creativo tra la città meridionale del Regno Unito di Brighton, il Portogallo, la Svizzera e altri angoli dell'Inghilterra.



Il loro singolare mix di suoni viaggia attraverso un ritmo misto tra afrobeat, indie, folk e rock & roll creando onde che crescono con un’intensità unica. Una volta racchiusi in un ritmo crescente, i testi e la loro forza creati dal frontman Tiago Saga trasportano l'ascoltatore attraverso storie ed esperienze di vividezza fotografica, catturando il pubblico da New York a Beirut e da Los Angeles a Berlino.



Uscite precedenti e future:



La band ha pubblicato 3 EP fino ad oggi: Dream Bug (2012), Mongrel (2013) e l'ultimo (Omonimo), uscito nel 2015 con la BBE Records (Barely Breaking Even).

Dopo aver concluso la registrazione del loro album d'esordio "Hoping Something Anything" a Londra e la masterizzazione a Ventura in California con JJ Golden (Rodrigo Amarante, Devendra Banhart, ecc.), è uscito il 15 settembre 2017 con la Last Train Records.

Tre singoli dell'album in uscita sono stati finora pubblicati : "Tom Tom", in onda su BBC Radio 1, e "Rescue Plane", raggiungendo il numero 1 nelle classifiche virali di Spotify UK, oltre ai vari passaggi in Portogallo, Inghilterra, Stati Uniti e Germania. L'ultimo singolo 'Wax' in onda su BBC 6 Music (UK) e Antena 3 (Portogallo), segna l'inizio dell'estate e il futuro luminoso in vista delle apparizioni nei festival di Secret Garden Party, Green Man e Shambala e molti altri.