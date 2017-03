"Thiene Musica 2017" nel segno del jazz al Teatro Comunale

Dal 31 marzo all'11 maggio si terrà la rassegna "Thiene Musica 2017" con una serie di concerti jazz, organizzati dall'assessorato comunale alla cultura e dall'Istituto Musicale Veneto, al Teatro Comunale di Thiene in viale Francesco Bassani 18. In linea con il filo conduttore delle ultime edizioni, la kermesse thienese chiamerà a raccolta i protagonisti di tre generazioni di jazzisti italiani: il pianista Enrico Pieranunzi, la Lydian Sound Orchestra diretta da Riccardo Brazzale e il sax di Francesco Cafiso. A intermediare le loro apparizioni ci sarà tutto un weekend di incontri, laboratori e “restituzioni” con protagonista Remo Vinciguerra oltre alla straordinaria partecipazione del comico Natalino Balasso nella "Giornata Internazionale del Jazz" domenica 30 aprile per il concerto più atteso con la "Lydian Sound Orchestra". L'apertura del festival sarà venerdì 31 marzo alle 21 con il concerto del pianista Pieranunzi all'Auditorium Fonato di Thiene. La chiusura sarà giovedì 11 maggio con il concerto del duo Francesco Cafiso al sax e Mauro Schiavone al pianoforte. L'evento è realizzato in collaborazione della Fondazione Banca Popolare di Marostica, Trivellato Mercedes e Zuccato F.lli srl. Per tutti i concerti le prevendite sono già aperte al comune di Thiene, all’Istituto Musicale Veneto ed anche on line su www.vivaticket.it con prezzi popolari.

Il programma della manifestazione:

Venerdì 31 marzo - ore 21 - Auditorium Fonato di Thiene: Concerto di Enrico Pieranunzi, pianista che va da tempo segnando la storia del pianoforte jazz europeo, conosciuto e apprezzato anche negli Stati Uniti: il musicista ha intrapreso un progetto davvero insolito per un interprete della musica di derivazione afro-americana con i concerti di Domenico Scarlatti, affrontati come solista insieme ai giovani archi dell’Orchestra da Camera Città di Thiene.

Sabato 22 e domenica 23 aprile - Incontro musicale con Remo Vinciguerra, pianista e compositore, figura notissima soprattutto nella cosiddetta nuova didattica pianistica, terrà una serie di seminari (anche in collaborazione con il Centro Studi Musicoterapia), laboratori ed esibizioni aperte al pubblico, in cui saranno all’opera musicisti dagli 8 agli 80 anni, all’insegna del marchio di fabbrica di Vinciguerra "La Musica col Sorriso". Per informazioni e prenotazioni è a disposizione la segreteria dell’Istituto Musicale: 0445.364102.

Domenica 30 aprile - ore 21 - Teatro Comunale di Thiene - "Giornata Internazionale del Jazz": Concerto della "Lydian Sound Orchestra", il gruppo vincitore del Top Jazz come migliore formazione italiana, diretto da Riccardo Brazzale, che si proporrà assieme alle voci della giovane rapper Vivian Grillo e del Broken Sword Vocal Ensemble, tutti freschi dell’impegno all’Auditorio Parco della Musica di Roma dove hanno registrato le musiche del nuovo cd We Resist!, dedicato al tema della libertà, e quindi alla Cappella Paolina del Quirinale, in diretta per Radio Tre Rai. Novità assoluta della serata sarà la presenza dell'ospite speciale Natalino Balasso, icona della satira, attore, comico, autore di teatro, cinema, libri e televisione, comunicatore a tutto campo, che al Comunale di Thiene reciterà su versi di Rimbaud e di propria scrittura, ispirati al tema della libertà.

Giovedì 11 maggio - ore 21 - Teatro Comunale di Thiene: Concerto jazz del duo Camiso-Schiavone - Francesco Cafiso, straordinario sax contralto, premiato fra l’altro proprio a Thiene con il Memorial “Tullio Besa” nel 2006 e Mauro Schiavone al pianoforte. Cafiso è uno dei prodotti più alti del jazz italiano dell’ultima dozzina d’anni, ex enfant prodige, applaudito tante volte negli States, da New Orleans a New York, passando per gli auditorium più importanti del mondo intero.

ELENCO CONCERTI