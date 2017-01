"The Watch": tributo ai "Genesis" al Teatro Comunale di Thiene

Venerdì 24 febbraio alle 21 si terrà il concerto "The Watch Plays Genesis" della band progressive rock "The Watch" al Teatro Comunale di Thiene in viale Franceco Bassani 18. Con oltre 40 date in tutta Europa e Regno Unito, "The Watch" portano il loro spettacolo in Italia, suonando i due album "Trespass" e "Nursery Cryme" più alcune perle del periodo Peter Gabriel 1970-1975. Positivi i commenti della stampa internazionale e di alcuni artisti: “Nessuna band è in grado di catturare quanto loro l’energia e la spontaneità di Peter Gabriel e dei Genesis ai loro esordi" - Prog Archives; "La similitudine della voce a quella di Peter Gabriel è sorprendente” - Echo news UK; “The Watch sono una band di gran talento che consiglio vivamente di andare a vedere“ - Steve Hackett; “The Watch sono la band che più mi ricorda la magia dei primi Genesis” - Paul Whitehead. Biglietti in prevendita on line via paypal su Schiolife: 15 euro su www.schiolife.com/prenotazione-posto_lit_68_262.asp?id_concerto=53. Biglietti in prevendita su Vivaticket: 17.16 euro in Poltronissima - Prima Galleria e Seconda Galleria su www.vivaticket.it/index.php?nvpg%5Bsell%5D&cmd=tabellaPrezzi&pcode=5748116&tcode=tl013193. L'evento è organizzato da "Schio Life".

Altri punti di prevendita:

Fondazione Teatro Civico presso Teatro Civico, via Maraschin 17, Schio - Tel. 0445 525577

Discovery : Piazza Alvise Conte, 6 Schio - telefono: 0445 523985Discovery Schio

Gentes Agenzia Viaggi : via IV Novembre, 18 Barbarano Vicentino : 0444 886737 Gentes Tour Operator

Dischiponte : via Angarano, 9 Bassano del Grappa - telefono: 0424 503834 Riccardo Dischiponte

Libreria La Bassanese : via J. Da Ponte, 41 Bassano del Grappa - telefono: 0424 521230 Libreria La Bassanese

Associazione Pro Marostica : Piazza Castello, 1 Marostica - telefono: 0424 72127

Iat di Thiene : piazzetta Rossi, 17 Thiene - telefono: 0445 804837

Tabaccheria Punto Servizi Balasso: via Trieste, 16 Thiene - telefono: 0445 370388

Elfeide Viaggi : via XX Settembre, 43 Vicenza - telefono: 0444 1460406Elfeide Viaggi

Tabaccheria di Sella Renzo : corso Ss Felice e Fortunato 360 Vicenza - telefono: 0444 287918 Posta Express Zane' : via Monte Pasubio, 220/1 Zanè - telefono: 0445 315343