"The Tiptons Sax Quartet and Drums" al CSC di San Vito di Leguzzano

Sabato 18 marzo alle 21.30 il CSC Centro Stabile di Cultura a San Vito di Leguzzano in via Leogra 4 organizza in esclusiva il concerto il live del gruppo americano "The Tiptons Sax Quartet and Drums", che presenteranno due nuovi dischi nel loro tour europeo. I "Tiptons" vengono da Seattle e sono un quartetto di sax con percussioni, formato esclusivamente da donne. Il gruppo vanta la presenza di Amy Denio e Jessica Lurie, ex componenti del "The Billy Tipton Memorial Saxophone Quartet" (BTMSQ), rinomato a livello internazionale. Oltre alla Denio e alla Lurie, ben conosciute negli ambienti della musica creativa, ci sono anche Tina Richerson al sax tenore e Tobi Stone al baritono, oltre alle percussioni di Robert Kainar. La musica del gruppo "Tiptons" mescola con sensibilità ed umorismo la balcanica, il klezmer, la musica popolare, la forma canzone, l’improvvisazione free fino addirittura all’hip hop. Il filo conduttore è sempre la freschezza, il facile ascolto e l’energetica ballabilità del loro mix multigenere dal jazz di New Orleans alle ballate dell'Europa Orientale in un excurcus di generi e culture. Il loro nome è un omaggio alla sassofonista e pianista Dorothy Lucile Tipton, alias Billy Tipton, che per farsi largo nel mondo maschile del jazz fu costretta a mutare il proprio nome e a travestirsi da uomo: solo alla sua morte si scoprì che era una donna. Per approfondire: www.tiptonssaxquartet.bandcamp.com. Ingresso gratuito riservato ai soci CSC. Tesseramento annuale: 5 euro.

