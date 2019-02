The Slurmies Live

Serata Punk Rock from Montecio 😍



The Slurmies nasce nell'agosto 2017 dall'esigenza di dire qualcosa nell'attuale panorama underground italico.



Probabilmente non ci riusciranno... ma vogliamo loro bene lo stesso 😍



Per qualsiasi eventualità, avremo a disposizione le sfiziosità culinarie del barco 🤣



✨✨✨

Ingresso libero.

Evento inserito nella programmazione del progetto Interreg Surface