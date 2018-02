The Moochers a La Beccaccia ad Arcugnano

THE MOOCHERS (gli scrocconi).

"The Moochers" ripercorre suoni e colori lontani nella storia e nella geografia. Racconta di donne e uomini che giá negli anni '20 e '30 e con pochi mezzi a disposizione, hanno cambiato la musica, gettando la base della musica moderna. Non mancheranno quindi le narrazioni di leggende e ... mezze verità sulla vita degli autori e dei pezzi in repertorio.

In repertorio: Robert Johnson, Cab Calloway, Sonny Boy Williamson I, Leadbelly, Skip James, Ma Rainey, Son House, ...

facebook: https://www.facebook.com/themoochersblues/