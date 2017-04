"The Kolors": i vincitori di Amici 2015 al Marostica Summer Festival

Lunedì 10 luglio alle 21 il Marostica Summer Festival presenterà in piazza degli Scacchi (piazza Castello) il concerto live del gruppo "The Kolors", band rivelazione del programma televisivo "Amici" di Maria De Filippi, in tour con il nuovo singolo "What Happened Last Night" (feat.Gucci Mane & Daddy’s Groove) e un nuovo album, dopo il successo di “Out”, quattro volte disco di platino e oltre 200.000 copie vendute. L'evento è organizzato dall'agenzia "Due Punti Eventi". Prevendite on line sui circuiti vivaticket e ticketone.

THE KOLORS: gruppo musicale italiano formatosi a Napoli nel 2010 e composto da Antonio Stash Fiordispino (voce e chitarra), Alex Fiordispino (batteria e percussioni) e Daniele Mona (sintetizzatore e percussioni). Hanno iniziato la propria attività, diventando la resident band de "Le Scimmie", noto locale di Milano. Nel 2011 hanno realizzato il loro primo inedito "I Don't Give a Funk" e in seguito hanno aperto i concerti italiani di Paolo Nutini, Gossip e Hurts e sono tra gli special guest della data romana di Atoms for Peace. Nel maggio 2014, con l'aiuto di Vichi Lombardo, produttore di videoclip musicali, di Enzo Zangaglia, attivo nell'industria discografica indipendente, e di Rocco Tanica degli Elio e le Storie Tese, che collabora agli arrangiamenti, i The Kolors hanno pubblicato l'album di debutto" I Want".

TRIONFO AD AMICI E ALBUM OUT: il 5 giugno 2015 i The Kolors hanno vinto il 14° Amici di Maria De Filippi. Durante la partecipazione alla trasmissione, il 3 maggio 2015 hanno pubblicato il singolo "Everytime", che ha raggiunto la prima posizione della classifica iTunes. Il 19 giugno 2015 hanno pubblicato il secondo album "Out", che ha esordito al primo posto della classifica italiana degli album ed è stato certificato quattro volte disco di platino in Italia per aver venduto oltre 200.000 copie. Il 14 giugno 2015 il gruppo si è esibito sul palco del Parco delle Cascine di Firenze in occasione degli MTV Italia Awards, aprendo la serata con Everytime. Nello stesso mese hanno preso parte anche alla terza edizione del Coca-Cola Summer Festival con il brano Realize in duetto con Elisa e con il brano Everytime, vincitore della prima e della quarta puntata.

DALLA CITTADINANZA ONORARIA DEL LORO PAESE NATIO AI GIORNI NOSTRI: il 19 luglio 2015 hanno ricevuto la cittadinanza onoraria del loro paese di origine Cardito in provincia di Napoli. Il 14 settembre 2015 è stato pubblicato il terzo singolo estratto da Out, Why Don't You Love Me?, per il quale è stato realizzato un videoclip, girato a Berlino e uscito il 18 settembre. L'8 novembre 2015 è stato trasmesso su Italia 1 un documentario incentrato sulla storia del gruppo, dagli esordi nel 2010 fino alla consacrazione ottenuta ad Amici di Maria De Filippi: a seguire, è stato trasmesso in seconda serata anche il loro concerto tenuto all'Expo l'11 settembre 2015. Il 29 novembre 2015 il gruppo ha presentato attraverso il programma televisivo Che tempo che fa il singolo inedito OK, uscito il 4 dicembre dello stesso anno: il brano ha anticipato l'edizione speciale di Out, uscita il 19 febbraio 2016 e comprendente anche una versione acustica di Everytime. Il 15 aprile 2017 il gruppo ha annunciato attraverso la rete sociale la pubblicazione del singolo What Happened Last Night, previsto sei giorni più tardi e che vedrà la partecipazione del rapper statunitense Gucci Mane e del duo EDM Daddy's Groove.

(nella foto sopra un'esibizione della band "The Kolors" al Wind Music Awards)

