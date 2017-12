The King Stones al Teatro Astra di Vicenza

Venerdì 15 dicembre alle 21 al Teatro Astra di Vicenza in contrà Barche 55 è in progrmma il live reggae & soul dei The King Stones, formato dalla cantante Gabriella Reno e il chitarrista Samuele Vivian., che saranno accompagnati dal musicista Mchele Prontera. Dopo oltre 200 concerti in giro per l’Europa ed il recente successo su youtube della loro versione di No Woman No Cry, che contra oltre mezzo milione di visualizzazioni i The King Stones stanno al momento registrando il loro 2° lavoro discografico con uscita prevista a marzo 2018 in collaborazione con vincitori di Grammy Awards e icone della musica giamaicana Sly & Robbie.

Costo: 14 euro - Biglietti saranno disponibili anche al botteghino del teatro 30 minuti prima del concerto.

Info: 0444.323725 - info@teatroastra.it - Prenotazioni: www.teatroastra.it - Prevendite on ine: www.vivaticket.it

GABRIELLA RENO. Cantautrice nata a Kingston in Giamaica e considerata dalla critica musicale la principessa dell’indie soul-reggae giamaicano. I brani che scrive parlano della vita, la bellezza delle piccole cose, la complessità dell’amore e del rischiare tutto per un’ideale, un’emozione. Una voce delicata e profonda, a tratti sussurrata e ricca di sfumature.

SAMUELE VIVIAN. Nel 2013 Gabriella incontra nella sua terra d'origine Samuele Vivian, chitarrista nato in Italia ma musicista in continuo viaggio dall’età di 18 anni, che collabora con artisti internazionali e vincitori di Grammy quali Buena Vista Social Club, Damian e Stephen Marley, Sean Paul, Shaggy e Antonio Sanchez. É diplomato in chitarra classica al Conservatorio Arrigo Pedrollo di Vicenza, laureato in chitarra Jazz alla Musik Universitat di Graz in Austria e professore per 5 anni di chitarra moderna all’Università delle Arti Visive e dello Spettacolo di Kingston in Giamaica.

THE KING STONES. Nel febbraio 2014 dopo un’intensa attività di concerti, song-writing e registrazioni, Gabriella e Samuele in arte “The King Stones” hanno l’occasione di aprire i concerti di Toni Braxton e Chrisette Michelle durante il loro tour caraibico per la prima volta per un grande pubblico di 30 mila persone. Il loro primo singolo e video Love you to Bumboclat riceve molta attenzione dalle principali Tv, Radio e riviste musicali dell’area caraibica. Nel 2015 pubblicano il loro primo Ep Round and Round registrato con una band internazionale formata da musicisti provenienti da Giamaica, Italia e Germania.

ELENCO CONCERTI

Gallery