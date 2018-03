The Groove Factory Live at Officine Falstaff Thiene

Il progetto nasce nel 2015 con il proposito di riportare in live l’energia e il groove della black music dagli anni ’70 in poi.



Un misto di funky e jazz con un’attenta selezione dei brani in repertorio che spaziano dai classici di Stevie Wonder e Randy Crawford, al sound più moderno di Jamiroquai e Lionel Richie, con una strizzata d’occhio alla musica più attuale con Bruno Mars. Non manca qualche brano strumentale di John Scofield, James Taylor Quartet e Weather Report.



Uno show coinvolgente, da ascoltare e da ballare, capitanato alla voce dalla bravissima SOFIA BORGO!



___



Le Officine Falstaff & The Groove Factory vi aspettano venerdì 2 Marzo per una serata scoppiettante !!



Per info e prenotazione tavoli: 04451742390