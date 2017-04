"The Gentlemens": garage, blues & rock anni '60 al "Groove" di Lugo di Vicenza

Venerdì 14 aprile alle 21.30 il locale "Groove" di Lugo di Vicenza in via Martiri della Libertà 8 presenta il concerto live del gruppo "The Gentlemens". La band, originaria di Ancona, spazia dal garage al blues fino al rock anni '60. Membri del gruppo: Daniele Fioretti, Giordano Baldoni, Paolo Fioretti. Durante l'evento sarà disponibile il servizio cucina con menù (specialità bruschette e focacce). Ingresso libero. Infoline per prenotazioni: 333.9191162.

(nella foto da facebook il trio "The Gentlemens")

