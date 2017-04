"The Gary Marvel Jazz Orchestra European Edition" in piazza Matteotti

Sabato 13 maggio alle 17 in piazza Matteotti a Vicenza si terrà il concerto di "The Gary Marvel Jazz Orchestra European Edition" per il festival "Vicenza Jazz 2017". Il gruppo è formato da: Gary Marvel (direzione, tromba), Giovanni Battista Comiati (voce), Roberto Polga (sax alto), Antonio Gallucci (sax tenore), Edoardo Brunello (sax baritono), Sergio Gonzo (tromba), Fiorenza Martini (tromba), Richard Duncan (tromba), Federico Pierantoni (trombone), Jim Miller (trombone), Luca Moresco (trombone), Davide Brolati (piano), Lorenza Guarda (basso), Giulio Faedo (batteria), Michela Ambruoso (traduttrice). A seguire verso le 21 ci sarà l'inaugurazione ufficiale del "Vicenza Jazz" con il concerto de "La Notte della Taranta" in piazza dei Signori.

