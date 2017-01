"The Friel Sisters": sonorità celtiche e irish music al "Vò On The Folks"

Sabato 18 marzo alle 21 si terrà il concerto del trio femminile "The Friel Sisters" con sonorità celtiche e irish music per la chiusura della XXII edizione della rassegna musicale "Vò On The Folks" presso la Sala della Comunità a Vò di Brendola in via Carbonara 28. Il gruppo "The Friel Sisters" è composto da tre sorelle irlandesi, nate a Glasgow: Anna, Sheila e Clare Friel, che a dispetto delle giovane età vantano già dei tour con festival in giro per l'Europa con artisti del calibro di Altan, The Chieftains, Lúnasa, Máirtín O'Connor Trio, Cherish the Ladies, Solas e Fidil. Le musiciste irlandesi hanno le loro radici familiari saldamente radicate nel Donegal Gaeltacht (Derrynamansher). Da brave sorelle riescono a creare una stretta miscela tra violino, flauto e uilleann pipes, insieme a brani cantati all'unisono, molti dei quali recuperati dal repertorio della loro famiglia e della tradizione locale. Nell'estate 2013 hanno registrato l'album di debutto nella loro casa nel Donegal con ospiti come Gearoid Mooney, Seamus O'Kane e Griogair Labhruidh. Biglietti on line su www.saladellacomunita.com/musica/the-friel-sisters-1595 o presso filiali Cassa Rurale di Brendola: 14 euro. Biglietto intero senza prenotazione: 15 euro. Sono ancora disponibili 70 posti circa. Per informazioni: 0444.401132 - info@saladellacomunita.com.

