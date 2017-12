The First Slash Italian Tribute Band al Mamaloca di Vicenza

Sabato 16 dicembre alle 22 al Mamaloca di Vicenza si esibiranno i The First Slash Italian Tribute Band per festeggiare il compleanno di Paul con i più grandi successi da Slash & The Conspirators con Miles Kennedy, alcuni brani dai Gun N'Roses e altri da Slash's Snakepit e Velvet Revolver. Ingresso libero. Possibilità di prenotare il tavolo per la cena: Mamaloca 0444.041949.

ELENCO CONCERTI