"The Fireplaces" al "Terzo Ponte" di Bassano del Grappa

La musica dei "The Fireplaces" attinge principalmente dal folk roots rock americano, ma dimostra anche chiare influenze blues, tra tradizione popolare d'oltre oceano e british invasion. La band "The Fireplaces" propone brani propri ma anche traditional folk americani e reinterpretano brani di Bruce Springsteen, Neil Young, Rolling Stones, Tom Petty, Bob Dylan, Beatles, America, John Fogerty e altri ancora. A seconda delle occasioni l'organico sul palco può essere formato da un terzetto/quartetto acustico o raggiungere gli 11 componenti grazie ad una sessione fiati completa. Tra tutte le esibizioni dei Fireplaces vale la pena di ricordare quella al festival "Light of Day 2015" ad Asbury Park, NJ - USA, dove hanno aperto la serata del 16 gennaio 2015, sul palco del leggendario Stone Pony. Nelle prime settimane di gennaio 2017 hanno calcato nuovamente i palchi americani: gli organizzatori del festival "Light of Day", memori dell'esuberante show del 2015, li hanno voluti nuovamente in scaletta durante questa edizione. I Fireplaces hanno condiviso il palco con Joe D'Urso & The Stone Caravan al prestigioso Cutting Room di New York. Il 31.5.2013, durante il concerto allo stadio Euganeo di Padova di Bruce Springsteen, Caterino ha avuto l'opportunità di suonare la washboard con il "Boss" in persona durante il brano traditional PAY ME MY MONEY DOWN, risultando così il musicista non professionista che vanta allo stato attuale la partecipazione live più lunga con il musicista americano. La performance è stata così apprezzata dallo stesso Springsteen da portarlo a riproporla qualche giorno dopo nella data francese del Wrecking Ball Tour allo Stade de France di Parigi, con Everett Bradley alla washboard. Ingresso riservato ai soci Arci.

