The Cure Festival 2018 al Mamaloca di Vicenza

The Cure Festival non è solamente una notte dedicata ai "The Cure", è un vero e proprio festival!

Tutto accadrà poche settimane prima dal BST (British Summer Time) Hyde Park che celebrerà i 40 anni di carriera di Smith e soci.

Headliner della serata i Seventeen Seconds, gruppo storico con trentennale esperienza nei live che dal 2005 tributa ai Cure un omaggio fatto non solo di passione e competenza, ma addirittura di strumentazione originale usata dagli stessi Cure nei loro concerti.