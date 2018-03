The Creepshow - unica data in Italia al locale Mamaloca

The Creepshow serata speciale!

In apertura suoneranno i See Tomato, rockabilly band di vicenza, a seguire i Gallows Bound appalachian punk bluegrass from Winchester, e per finire la strepitosa psychobilly band canadese The Creepshow, in tour mondiale per la presentazione del loro nuovo album

Unica data italiana

entrata libera bar e cucina aperti