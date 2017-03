the black pearl al terzo ponte_bassano del grappa

Rock acustico internazionale & More I The Black Pearl si incontrano durante un live in cui hanno l'occasione di eseguire per la prima volta un pezzo insieme. Nasce subito una forte ed intensa intesa musicale che li spinge ad ideare un progetto acustico in cui vengono rivisitati, riarrangiati e interpretati musicalmente e vocalmente in modo personale e originale molti pezzi del panorama artistico rock e pop internazionale dagli anni '50 fino ad oggi. Questo giovane progetto musicale ha all'attivo numerose esibizioni live nel territorio del Triveneto. Apertura locale ore 19.30 INGRESSO GRATUITO CON TESSERA ARCI INFO E PRENOTAZIONI tel 0424 502611