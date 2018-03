The Big a Torri di Quartesolo : I nuovi eventi

Nuovi appuntamenti dal The Big di Torri di Quartesolo da giorno 15 a giorno 18 marzo 2018. Tutti gli eventi sono ad accesso libero. La cucina del The Big è aperta sempre fino a tardi.

Giovedì 15 si balla country con Shanna Lynn che insegnerà nuovi passi di ballo. Selezione musicale a cura di dj Bina (Marco Bianucci). Inizio ore 21, ingresso libero.

Venerdì 16 i Level 80 saliranno sul palco per proporci le migliori hits degli anni '80.

Musica prima e dopo il live a cura del dj Marco Sarre. Il concerto inizia alle 23. Ingresso libero.

La cucina del The BIG rimane aperta fino a tardi.

Sabato 17 è la festa di San Patrizio e sul palco festeggeremo l'evento con Velvet Dress U2 Tribute. Per San Patrizio il The BIG non poteva che proporre la musica della band irlandese insieme ad una invidiabile selezione di birre tutte da gustare.

Musica prima e dopo il concerto a cura di RitaDj. Inizio del live alle 23. Ingresso libero.

Domenica 18 torna l'appuntamento con i ritmi calienti del Sudamerica – salsa, bachata - proposti dal Domingo Social In Vicenza con Corinna Marchetto e dj D.



