Terzacorda Live

Andrea ci racconta così i TERZACORDA:



" I Terzacorda, gruppo folk-pop cantautoriale di Verona sono attivi dal 2010, con il nome di GCUBE, dal 2013 il nome cambia in TERZACORDA a seguire l'uscita del nostro primo CD, intitolato "Commedia degli Errori", nell'estate del 2014. Dopo alcuni cambi di formazione, l'assetto attuale si è stabilizzato con:

- Giovanni Maragnoli: voce, chitarra, grancassa, tastiera;

- Giacomo Saccomani: voce, chitarra, cembalo, banjo;

- Andrea Simion: chitarra solista.

Suoniamo ovunque ci viene data la possibilità di farlo, divertendoci e facendo divertire, raccontando storie e poesie, in tutta Italia e nella nostra amata Verona.

A febbraio 2016 inizia la preparazione per la registrazione del nostro secondo CD, un duro lavoro che, dopo due anni (marzo 2018), ha permesso di ottenere l'atteso cd, intitolato "Carnevale", che raccoglie tutti gli inediti scritti in questi ultimi anni.

Lo stesso sarà oggetto di presentazione nel corso del Carnevale Spring - Tour, che toccherà diversi locali della provincia di Verona e di quello che, per noi, è il nostro estero, i confini della provincia, portando con noi anche le cover più amate, da Bruce Springsteen a Francesco De Gregori.