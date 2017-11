"Terra Muda: Un suono un’idea un messaggio della Sardegna": Cordas et Cannas

Venerdì 10 novembre alle ore 20,45 il Teatro Cinema San Marco di Vicenza in Contrà San Francesco 76 ospiterà lo spettacolo "Terra Muda: Un suono un’idea un messaggio della Sardegna" con il live dei "Cordas et Cannas". L’iniziativa è promossa dall’Associazione Culturale “Grazia Deledda” di Vicenza (http://www.assgraziadeleddavi.it/), per festeggiare i suoi 30 anni di attività a Vicenza, con il Patrocinio del Comune di Vicenza. Cordas et Cannas presentano il proprio programma di musica “live” estratto dal vasto repertorio e dalle produzioni discografiche realizzate in quasi 40 anni di attività.

Il gruppo nasce ad Olbia alla fine degli anni ‘70 dall’incontro di musicisti con percorsi musicali differenti accomunati dall’obiettivo di rivalutare la musica in limba (la lingua sarda) dei poetas e cantadores sardi. L'esplorazione del proprio entroterra culturale e la sua proiezione nel presente e futuro, sono lo stimolo ideologico che ha animato questo gruppo dalla nascita ad oggi; una ricerca che ha condotto all’elaborazione di un particolare stile musicale denominato "Musicalimba", all’interno del quale si materializza l’incontro tra la musica tradizionale e quella moderna in forma progressiva e si dà vita a composizioni ispirate alla tradizione Sarda, che i Cordas et Cannas hanno reso popolari in forma attuale avvicinandole alle nuove generazioni e, attraverso numerosi concerti internazionali, facendole conoscere nel mondo.

Lo spettacolo artistico si sviluppa sulla base di questo progetto musicale, esprimendo in Limbas (nelle sue varianti Logudorese e Gallurese) un sound vibrante e originale fatto di danze coinvolgenti e canzoni che rimandano ai suoni, ai sapori e alle atmosfere più arcaiche della Sardegna.

Info: www.youtube.com/watch?v=AHAShS2QEdM - Musicisti: Francesco Pilu - voce launeddas flauto organetto armonica / Bruno Piccinnu- percussioni voce / Lorenzo Sabattini - basso elettrico /Sandro Piccinnini - batteria / Alain Pattittoni - chitarra acustica e elettrica - Gianluca Dessì - chitarra acustica e accordature aperte. Ingresso libero.

ELENCO CONCERTI