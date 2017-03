Tango Release Party: live "Zebra" al "Vinile Club" di Rosà

Sabato 18 marzo dalle 22.30 alle 4 la discoteca "Vinile Club" di Rosà in via Capitano Alessio 92 presenta "Tango Release Party" con il concerto live della band "Zebra" che presenterà il loro ultimo album "Tango" in uscita il 17 marzo e in "streaming premiere" da venerdì 10 marzo su www.youtube.com/watch?v=rF1dAv7dpxg&feature=youtu.be. Open act: Nashmahijiri e dj set by Tanta Gioia. A seguire verso le 24.30/1 la situazione dance "Indie Mania Party" con le migliori hit indie degli ultimi decenni in un viaggio musicale profondo. Ingresso a 3 euro fino alle 23.30 e 5 euro normale dopo le 23.30. Infoline per prenotazioni tavoli: 347.1601429 (tutti i giorni dalle 10 alle 19).

