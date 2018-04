Supernova - Oasis Tribute Band live al Mamaloca

I Supernova saranno nuovamente di scena sul palco del Mamaloca di Vicenza, per una serata di puro brit-pop che si preannuncia scoppiettante.

________________________

I Supernova nascono a Padova nel 2002

Dopo varie esibizioni nei locali del Veneto, e iniziano presto a calcare palchi sempre più importanti, arrivando ad essere più volte gli headliner delle serate "Supersonic Night", "Oasis Night" e "Our Generation", happening nazionali organizzati dai principali siti italiani dedicati ai fans dei fratelli Gallagher.

Nel 2014, dopo molti concerti in giro per l'Italia e la Svizzera, arriva la loro consacrazione, il 4 Luglio i Supernova riuniscono 1600 paganti all'Ulster Hall di Belfast, in occasione della "Battle of Manchester", evento dedicato alle più importanti band indie-brit pop di sempre, gli Oasis e gli Stone Roses.

Nel teatro in cui si esibirono tra gli altri anche i Led Zeppelin, i ragazzi convincono appieno anche il pubblico britannico e spianano la strada per altre esperienze nel Regno Unito.

Con circa 300 concerti all'attivo, la maniacale cura dei dettagli nella riproposizione di tutti i principali live degli Oasis, e non ultima la scelta della nota marca di abbigliamento "Three Stroke" di averli come testimonials, i Supernova sono ormai un punto di riferimento per tutti i Mad Fer It italiani ed europei.

I Supernova sono:

Andrea (Liam)

Gianluca (Noel)

Marco (Gem)

Giovanni (Andy)

Simone (Zak)