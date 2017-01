"Superego": la band rock "Mistonocivo" al CS Bocciodromo di Vicenza

Venerdì 20 gennaio alle 21.30 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Rossi 198 (zona San Lazzaro) ospiterà la band "Mistonocivo" per un concerto live rock con la presentazione ufficiale del loro nuovo album "Superego", disponibile in tutti gli store digitali e migliori negozi di dischi su etichetta VREC (Verona Records Glocal Label)/Audioglobe. I Mistonocivo sono un gruppo rock formato attualmente da Cristiano Cortelazzo (voce), Paolo D’Ambrosio (piano, tastiere, programmazione) e Federico Ceccato (basso). Nati a Vicenza nel 1994 hanno pubblicato come esordio “Mistonocivo” (1996, autoprodotto, poi ripubblicato come “Redux” nel 2010), “Virus” (2001, Virgin) prodotto da Corrado Rustici, “Edgar” (2004, Arte Nativa), il live “Unplugged 139” (2005), “Zerougualeinfinito” (2009, Halidon). Dopo 7 anni di attesa la svolta elettronica con l’autoproduzione di “E.G.O.”, a cui segue la pubblicazione ufficiale di “Superego” (Vrec, 2017) con l’aggiunta di nuovo materiale inedito. Special Guest: Closing Parade. Ingresso libero.

