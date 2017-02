"Suoni d'Europa e Reminescenze Ebraiche": i "Cameristi del Pollini" a Vicenza

GLI APPUNTAMENTI NEI QUARTIERI DI VICENZA DALL'11 AL 17 FEBBRAIO

Domenica 12 febbraio alle 18 al salone del Centro Civico 7 a Vicenza in via Rismondo 2 (zona San Lazzaro) si terrà il concerto "Suoni d'Europa e Reminescenze Ebraiche" insieme a "I Cameristi del Conservatorio Pollini". Sono in programma musiche di Tosti, Gounod, Puccini, Kowalscki, Chopin, Liszt, Debussy, Ravel, Kovacs. L'evento è a cura di Associazione Docenti Musicisti di Vicenza in collaborazione con l'assessorato comunale alla partecipazione. Ingresso libero. Info: adm_vicenza@libero.it - 0444.571282 - circoscrizione7@comune.vicenza.it - 0444.222770.

ELENCO CONCERTI