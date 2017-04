"Suonare il Suono": Enrico Intra, Gavino Murgia e Pietro Pirelli al Vicenza Jazz

Venerdì 19 maggio alle 23.30 al Cimitero Maggiore di Vicenza si terrà il concerto "Suonare il Suono" di Enrico Intra (pianoforte), Gavino Murgia (sassofono, voce), Pietro Pirelli (pietre sonanti) per il "Vicenza Jazz 2017" (vedi programma). Le pietre sonanti di Sciola verranno portate nella suggestiva cornice notturna del cimitero berico per essere affidate alle mani di Pietro Pirelli, che da anni ne esplora le magiche proprietà acustiche. Al suo fianco, Enrico Intra e Gavino Murgia costruiranno le loro improvvisazioni attorno al sound delle pietre.

ENRICO INTRA: è una personalità di spicco come pianista del jazz europeo: attivo dagli anni Cinquanta, ha lasciato significative prove discografiche al fianco di Gerry Mulligan e Dave Liebman.

GAVINO MURGIA: l’estetica jazzistica incontra la tradizione musicale sarda: sassofonista, voce di bassu nel tipico canto a Tenore, suonatore di launeddas, Murgia ha collaborato come Michel Godard, Rabih Abou Kalil, Gianluigi Trovesi, Antonello Salis, Don Moye

PIETRE SONORE: IL RICORDO DI PINUCCIO SCIOLA: Vicenza Jazz ricorda lo scultore Pinuccio Sciola, a un anno esatto dalla sua scomparsa, avvenuta il 13 maggio 2016. Allievo di Minguzzi, Kokoschka e Vedova, nel 1996 iniziò a sviluppare l’idea delle pietre sonore: pezzi di roccia incisi e scolpiti per liberare la musicalità intrinseca alla materia. Le sculture, percosse o accarezzate, sfiorate o suonate con le mani o l’archetto, producono sonorità di ancestrale bellezza, che ricordano il vetro o il metallo, strumenti di legno e perfino la voce umana. Furono suonate per la prima volta dal percussionista svizzero Pierre Favre ed esposte in importanti ambientazioni in tutto il mondo.

BIGLIETTI: 5 euro su www.toptix4.mioticket.it/TCVI/it-CH/events/le%20pietre%20sonanti/2017-5-19_23.59/cimitero%20maggiore?back=2&area=f0250acf-f60a-e711-900b-000c2995057f&type=ga

ELENCO CONCERTI