“Sunshine Gospel Choir”: il coro vincitore del Jubilee Award a Caldogno

Domenica 21 maggio alle ore 21 si terrà il concerto del coro "Sunshine Gospel Choir", diretto da Alex Negro e premiato come miglior coro gospel italiano, presso la Chiesa Parrocchiale di San Giovanni Battista a Caldogno in piazza Chiesa 8. Il gruppo è formato da solisti, soprani, contralti, baritoni, tenori oltre a 4 musicisti (batteria, basso, chitarra e pianoforte). Dal 2002 la voce leader del coro è Joe Nicolosi. Ingresso libero.

SUNSHINE GOSPEL CHOIR: fondato e diretto da Alex Negro, SGC è da 20 anni il più rappresentativo e uno dei migliori cori di musica gospel in Italia. Vincitore del "Gospel Jubilee Award" come “Migliore coro Gospel italiano distintosi per professionalità ed impegno”. Sulla scena dal 1998, anche se le prime apparizioni della stessa formazione risalgono al 1996 con MDV Gospel Choir, ha all’attivo otto album e un DVD, centinaia di concerti in Italia e all’estero, dove si è esibito in chiese, piazze, programmi televisivi, teatri con un ampio successo di pubblico e di critica. Vedi video dei "Sunshine Gospel Choir": www.youtube.com/watch?v=qi3ayUpcgQo - www.youtube.com/watch?v=OsKNrTbsbZI. Per ulteriori informazioni: www.sunshinegospel.com.

ELENCO CONCERTI

Gallery