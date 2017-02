"Sueno: Armonie Contemporanee del Corpo e del Suono" al Comunale di Vicenza

Domenica 5 marzo alle 21 nella Sala del Ridotto al Teatro Comunale di Vicenza è in programma lo spettacolo "Sueno: Armonie Contemporanee del Corpo e del Suono" un concerto di strumenti a percussione melodica (marimba, vibrafono) eseguito da 2 giovani artisti coadiuvati da 3 danzatori. Un "sogno", fatto di immagini e suoni in movimento, una colonna sonora onirica che accompagna il pubblico attraverso paesaggi diversi tra loro nel viviere questa esperienza. Sembra una storia, ma una storia non è, proprio perchè il sogno è frammentario ed estemporaneo. Uno spettacolo che unisce musica, danza e la fantasia degli spettatori. Biglietti: 16 euro.

