Sud Sound System live al Jamrock Festival

Domenica 22 luglio 2018 la band SUD SOUND SYSTEM & Bag A Riddim si esibirà live Jamrock Festival a Park Farini



Open act: Rusty Rockerz

Apertura cancelli: ore 19.00

Inizio Concerti: ore 21.00



INGRESSO 1€ fino alle ore 21.00

INGRESSO 2€ dopo le ore 21.00



Le vibrazioni, i suoni e i ritmi irresistibili dei maestri del reggae e della dancehall italiana arrivano a Jamrock!

A tre anni dal loro ultimo lavoro i SUD SOUND SYSTEM sono tornati con il loro decimo album "Eternal Vibes" dopo essersi esibiti nelle maggiori capitali europee e per la prima volta in Giamaica.



16 tracce cariche di emozioni e messaggi che li confermano ambasciatori del reggae in Italia e nel mondo e rappresentanti delle inconfondibili sonorità Made in Salento. L'album rivela la doppia faccia degli artisti, che si identificano con i briganti: ribelli, arrabbiati e allo stesso tempo sognatori e innamorati, alla ricerca di un equilibrio nella società attuale.

"Eternal Vibes" è un invito a liberarsi dalle bugie del sistema e a mettere in discussione retoriche e luoghi comuni.

Un album di denuncia sociale, contro l’indifferenza delle istituzioni alle problematiche giovanili, contro lo strapotere di banche e multinazionali e più in generale contro le violenze di oggi, celate dall’ipocrisia della chiesa e delle religioni istituzionalizzate. Allo stesso tempo è un disco di ballate d’amore e di riscoperta della propria terra, ricco di collaborazioni tra cui Enzo Avitabile, U-Roy, Anthony B, Freddy Mc Gregor e Wild Life.

I SUD SOUND SYSTEM sono tra i primi ad aver portato le sonorità reggae e la dancehall giamaicana in Italia. Autori di grandi successi, come “Sciamu a ballare” e “Le radici ca tieni”, la loro carriera è costellata di incontri con importanti artisti italiani e internazionali, tra cui la collaborazione con Neffa in “Chiedersi come mai”.

Fin dagli esordi hanno provocato un impatto notevole nel mondo musicale italiano sia per l’uso del dialetto salentino e la freschezza delle trovate musicali sia per l’impegno senza retorica dei testi, da sempre in prima linea per fare della propria musica uno strumento di denuncia e di dibattito sociale.