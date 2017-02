"Stevie Biondi Duo" a "La Corte" di Costabissara

Venerdì 10 febbraio alle 21.30 il locale "La Corte" di Costabissara in via San Carlo 10 presenta il concerto live del "Stevie Biondi Duo" con la voce di Stevie Biondi e il chitarrista Alessio Goldin. Nello spettacolo verranno proposti i classici brani della musica afroamericana e non solo, reinterpretati in chiave acustica. "La Corte" è situata nel centro del paese ed immersa nel verde come locale accogliente per colazione, pranzo, aperitivo, cena o uno snack veloce. Durante la settimana si organizzano varie iniziative accompagnate sempre da una ottima selezione musicale, mentre al venerdì sera si possono ascoltare dei concerti dal vivo. Ingresso libero. Per informazioni e prenotazioni: 344.238 8949 - lacortebissarese@gmail.com.

Biografia di Stevie Biondi: il cantante, classe 1989, nipote, figlio e fratello d'arte, è stato corista in diversi tour ed in alcuni album del fratello Mario Biondi, calcando palchi come l'Arena di Verona e apparendo più volte in tv, come durante i "Wind Music Awards".

