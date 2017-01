Steve Hackett: il leggendario chitarrista dei "Genesis" al Teatro Astra di Schio

Venerdì 31 marzo alle 21 si terrà il concerto del famoso chitarrista Steve Hackett al Teatro Astra di Schio in via Battaglion Val Leogra 45. Ritorna una delle leggende del rock, che prosegue la sua "total experience" con la full band in un tour mondiale in un set, che mescola classici e gemme più rare dell’ampio repertorio Genesis oltre a pezzi da solista. Stephen Richard Hackett, detto Steve (nato a Pimlico nell'area di Wenstminster a Londra in Inghilterra il 12 febbraio 1950), è un chitarrista e compositore britannico di rock progressivo. È celebre soprattutto per il suo lavoro nei Genesis, con cui ha inciso otto album dal 1971 al 1977, per poi intraprendere la carriera solista.Le date italiane nella primavera 2017: Torino, Milano, Schio e Roma. Nello stesso periodo è annunciata l’uscita del nuovo album solista, di cui il tour sarà anticipazione, insieme ai favoriti della sua lunga carriera, come "The Steppes", "Serpentine", "Every Day" e per la prima volta dal vivo "Rise Again". Sul palco con Steve Hackett un eccezionale team di musicisti di altissimo livello: alle tastiere Roger King, alla batteria, percussioni e voce Gary O'Toole; al sax, flauto e percussioni Rob Townsend; al basso e sticks il grande ritorno di Nick Beggs e alla voce Nad Sylvan. Biglietti in prevendita on line via paypal su Schio Life: Platea Numerata a 55 euro - Galleria Numerata a 45 euro su www.schiolife.com/prenotazione-posto_lit_68_262.asp?id_concerto=54. Biglietti in prevendita con diritti e commissioni di servizio su Vivaticket: Platea a 61.60 euro intero e 50.40 euro ridotto - Galleria a 50.40 intero e ridotto su www.vivaticket.it/ita/event/steve-hackett-genesis-revisited-classic-hackett/92186

Altri punti di prevendita:

Fondazione Teatro Civico presso Teatro Civico, via Maraschin 17, Schio - Tel. 0445 525577 Teatro Civico Schio Discovery : Piazza Alvise Conte, 6 Schio - telefono: 0445 523985Discovery Schio

Gentes Agenzia Viaggi : via IV Novembre, 18 Barbarano Vicentino : 0444 886737 Gentes Tour Operator

Dischiponte : via Angarano, 9 Bassano del Grappa - telefono: 0424 503834 Riccardo Dischiponte

Libreria La Bassanese : via J. Da Ponte, 41 Bassano del Grappa - telefono: 0424 521230 Libreria La Bassanese

Associazione Pro Marostica : Piazza Castello, 1 Marostica - telefono: 0424 72127 Associazione Pro Marostica

Iat di Thiene : piazzetta Rossi, 17 Thiene - telefono: 0445 804837

Tabaccheria Punto Servizi Balasso: via Trieste, 16 Thiene - telefono: 0445 370388

Elfeide Viaggi : via XX Settembre, 43 Vicenza - telefono: 0444 1460406Elfeide Viaggi

Tabaccheria di Sella Renzo : corso Ss Felice e Fortunato 360 Vicenza - telefono: 0444 287918

Posta Express Zane' : via Monte Pasubio, 220/1 Zanè - telefono: 0445 315343

