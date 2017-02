Numerosi gli appuntamenti per la stagione concertistica al Teatro Remondini di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8/C da fine febbraio ai primi di maggio con varie esibizioni musicali prestigiose dalla "Notte Veneziana" per Carnevale al "Classicismo Viennese" con l'Orchestra d'archi Facco e al "Chamber Music". La manifestazione è organizzata dall'Associazione "Amici della Musica". Infoline: 0424.505444

Il calendario dei concerti:

Venerdì 24 febbraio 2017 - ore 21: NOTTE VENEZIANA: “Carnevale in Musica”: le nuove musiche di Rondò Veneziano. Violini: Sebastiano Maria Vianello, Elisabetta Beghin, Maria Giovanna Adamo. Viola: Margherita Cossio; Violoncello: Caterina Contin; Oboe: Nicoletta Carollo; Basso: Francesco Zanetti; Batteria: Marco Carlesso; Tastiera: Paolo Pesce. Con la partecipazione di Dario Zisa in "Arriva il Conte von Tok". Serata carnevalesca, in costume, il pubblico è invitato a partecipare in maschera.

Giovedì 16 marzo 2017 - ore 21: IL CLASSICISMO VIENNESE: Orchestra d'archi Giacomo Facco Musico Veneto - Sebastiano Vianello al violino. Musiche di W. A. Mozart

Giovedì 20 aprile 2017 - ore 21: "CHAMBER MUSIC" - Progetto internazionale: collaborazione Italia con Belgio, Francia, Malta. Dejan Bogdanovcìc, violino; Francesco Comisso, violino ll; Pierre Henri HuerebI, viola; Giuseppe Barutti, violoncello; Gabriele Maria Vianello, pianoforte. Musiche di Dvořák, Schumann, Čajkovskij

Domenica, 23 aprile 2017 - ore 17.30: "QUARTETTO Vi": Luisa Zin, Giulio Cisco, violini; Davide Cattazzo, viola; Enrico Maderni, violoncello: musiche di Mozart e Mendelssohn

Domenica, 30 aprile 2017 - ore 17.30: "VENICE GUITAR QUARTET" - Giacomo Costantini, Riccardo Giubilato, Diletta Bibò, Francesco Semenzato, chitarre: musiche di Granados, Albeniz, Arcas, Boccherini, Bizet, De Falla

Giovedì 11 maggio 2017 - ore 21: QUARTETTO “SASSOFONI DELLE MARCHE”; Claudia Marchi mezzosoprano; Carmine D’Alena percussioni: Momento Latino: Sudamerica e Spagna

