"Squarciagola Rockfest 2017" a Montebello Vicentino

ESTATE 2017: TUTTE LE FESTE ROCK A VICENZA E PROVINCIA

Venerdì 9 e sabato 10 giugno si terrà la rassegna musicale "Squarciagola Rockfest" agli impianti sportivi di Montebello Vicentino in via San Francesco 16 con una serie di concerti per un weekend musicale molto intenso. In programma 3 band diverse ogni serata a partire dalle ore 20. Saranno presenti area beer & food, mercatino e mostre d'arte-fotografia-illustrazioni con apertura alle ore 18. La manifestazione è organizzata dalla Pro Loco Montebello e il comune di Montebello Vicentino. I nomi dei complessi sono in via di definizione, Ingresso libero. Vedi anche per approfondire: "Squarciagola Rockfest 2014".

ARTICOLO IN FASE DI AGGIORNAMENTO

ELENCO CONCERTI