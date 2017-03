Spring Festival: festa hippie con il live pop-rock "The Seabrook" al "Color Cafè"

Sabato 25 marzo dalle 22 alle 2 torna l'evento piu' atteso della stagione "Spring Festival Volume 4" con la festa hippie anni '60-'70 al Color Café di Bassano del Grappa in via Santissima Trinità 8. La serata sarà preceduta alla 21 dalla presentazione della mostra fotografica "The Clan of Travellers". In apertura del party on stage il concerto live di pop-rock del gruppo "The Seabrook". A seguire a suon di beat, rockabilly and rock'n'roll dei mitici anni'60 -'70 con Toni Digei - Dj Soundcek - Tobia mette della musica. Dress Code: Hippie per essere floreali e felici. Ingresso libero.

