"Spiritualità nell'Essenzialità": incontro sonoro a Palazzo Leoni Montanari

Domenica 9 aprile alle ore 15 e alle ore 17 si terrà a Palazzo Leoni Montanari di Vicenza l'incontro sonoro "Spiritualità nell'Essenzialità" insieme all'Ensemble Musagète nell'ambito della terza edizione di "Musica da un’Esposizione", che metterà in relazione le opere presenti nelle sale espositive con composizioni musicali eseguite dal vivo su criteri cronologici/tematici e su assonanze timbriche/gestuali. Il percorso seguirà per stazioni all'interno della magnifica collezione di icone delle Gallerie, nelle quali la spiritualità viene attinta attravero l'essenzialità della composizione. Musica di Vaughan Williams. Sarà un dialogo itinerante all'interno di una o più sezioni tematiche delle Gallerie con il pubblico, immerso in una fruizione diretta e ravvicinata,verrà accompagnato in un'esperienza nella quale le suggestioni visive e quelle sonore diventano reciproche chiavi di lettura delle opere osservate e ascoltate. Posti limitati con prenotazione consigliata. Biglietti: 5 euro - gratuito per i ragazzi fino ai 18 anni. Per informazioni e prenotazioni: numero verde 800.578875 - info@palazzomontanari.com - www.gallerieditalia.com - www.ensemblemusagete.it.

