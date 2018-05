Spio Rock festival 2018 - tutto il programma

Spio-Rock è una delle “Feste Rock” storiche del panorama vicentino attiva dal 1991 e nata dalla volontà di un gruppo di ragazzi amanti della musica e del proprio territorio.

Ad oggi, questa quattro-giorni estiva di musica live gratuita, cibo, eventi e divertimento conta ventidue edizioni,

diventando così testimone di una eredità comune che una moltitudine di giovani si sono passati di mano in mano per più di due decenni.

Ma è il Presidente stesso di Spio-Rock, Daniel Turini, a raccontare meglio questa realtà: “Spio-Rock è stato prima di tutto un’occasione creata da un gruppo di ragazzi autogestiti spinti da una volontà controcorrente: dimostrare che i giovani ci sanno fare, dimostrare che è possibile riappropriarsi degli spazi pubblici inutilizzati e metterli a servizio della comunità.

L’occasione per dare una scossa all’aria viziata che si respira in periferia sapendo generare, attraverso l’aggregazione cittadina, nuove ed importanti energie positive; un luogo in cui centinaia di giovani vogliono ritrovarsi per vivere una quattro-giorni estiva di musica live gratuita, cibo, eventi e divertimento. In 27 anni cambiano molte cose, la fisionomia sempre in trasformazione del quartiere di San Pio X con il quale viviamo in osmosi, ci ha spinti spesso a ricercare nuove soluzioni ed alternative logistiche per ricavare ancora lo spazio da dedicare a questa festa… e a denti stretti, siamo ancora qua!

Lo Spio-Rock è diventato in oltre 22 edizioni una delle rare occasioni in cui i giovani del quartiere (in special modo) sentono di poterlo vivere come fosse il Centro di qualcosa di importante, un posto da raggiungere e non dal quale scappare, è appartenenza.

Questa festa è letteralmente il testimone di una eredità comune che una moltitudine di giovani si sono passati di mano in mano per più di due decenni, e che per poterlo fare si sono istruiti sapendo formare relazioni durature nel territorio cittadino.

Un luogo dove saggiare la vita vera, dove farsi le ossa, aperto alle differenze che ci dimostrano l’imprescindibilità della collaborazione, un luogo in comunicazione con realtà associative, commerciali, indipendenti, comunali, che promuove opportunità per soggetti molto diversi tra loro dagli artisti di strada alle associazioni sportive, d’animazione, espositive, fino ad arrivare ai gruppi musicali e davvero tanto altro.

Lo Spio-Rock è un evento fatto da giovani per i giovani con migliaia di ore di lavoro non retribuite a carico tutte dedicate al divertimento di realizzare un evento totalmente no-profit.”.

Veniamo quindi al cartellone artistico di quest’anno. La serata d’apertura, giovedì 5 luglio, è nelle mani di “Carlezio e Isacco” e il loro dj set che accende l’atmosfera. Venerdì 6 si parte a tutto hard rock col live dei Ravine, seguono le sferzate new metal dei Mill of Stone e infine la grande celebrazione dei Slipknot con la tribute band Evil Sonic. Sabato 6 luglio a scatenare il pubblico di Spio-rock ci pensano i terzi classificati del concorso “Vicenza Rock Contest”, le ondate alternative rock dei Superba e in chiusura l’hard rock dei bolognesi Dangerzone. L’ultimo giorno, domenica 8 luglio, è all’insegna dello ska direttamente da Padova coi Pomata, mentre è il reggae degli Anime Caribe a chiudere in bellezza questa 22esima edizione di Spio-Rock.

PROGRAMMA

Giovedì 5 Luglio: Dj Set con "Carlezio e Isacco" dalle ore 21:30 alle 24.

Venerdì 6 Luglio: Ravine (Post Hardcore), Vicenza, dalle 21:15 alle 22:00

Mill of Stone (New Metal), Treviso, dalle 22:00 alle 23:00

Evil Sonic (Tribute Band Slipknot), Vicenza, dalle 23:00 alle 00:30

Sabato 7 Luglio: Terzi Classificati Vicenza Rock Contest (ancora sconosciuti), 21:15-22:00

Superba (Alternative Rock), Vicenza, 22-23

Dangerzone (Hard Rock), Bologna, 23-00:30

Domenica 8 Luglio: Pomata (Ska), Padova, 21:30-22:30

Anima Caribe (Reggae), Vicenza, 22:30-24 circa