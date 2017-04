Soundoors Metal Party: tre band in concerto al "Bollicine & House of Blues Cafè"

Venerdì 7 aprile alle 21.45 il locale "Bollicine and House of Blues Cafè" in via Veneto 17 presenta l'evento musicale "Soundoors Metal Party" con i concerti delle band "Lostair", "Forklift Elevator" e "Deneb". Dopo il successo della prima edizione della scorsa stagione, torna la festa metal in collaborazione con "Soundoors", la sala prove e studi di registrazione di Santorso. Ingresso libero. Prenotazione tavoli con bruschetteria: 349.6668494.

LOSTAIR: band vicentinca di trash metal, fondata nel 2004 con il progetto di Matteo "Teo" ed Emanuele "Stizza". Hanno all'attivo numerose date sul suolo italiano assieme a band come Extrema, Arthemis, Rain, Onkel Tom e moltiealtre. Stanno programmando la registrazione in studio del loro prossimo album. Membri: Teo Lost (voce e chitarra) - Mattia (chitarra) - Gorgi (basso) - Stizza (batteria). Vedi: www.facebook.com/lostairmetal.

FORKLIFT ELEVATOR: metal band padovana fondata nel 2009. Il giovane complesso molto promettente ha gia' calcato palchi importanti con artisti come Onkel Tom (Sodom) e partecipato a festival di rilievo. Membri: Mirco Maniero (chitarra) - Enrico Martin (voce) - Andrea Segato (batteria) - Stefano Segato (chitarra solista e voce) - Marco Daga (basso). Vedi: www.facebook.com/ForkliftElevator.

DENEB: band vicentina di post rock instrumental, formata da Marco, Giulio, Riccardo, Alessandro. Vedi: www.facebook.com/pg/deneband

