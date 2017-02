"Soul Men Band": The Italian Blues Brothers al "Doppio Malto" di Thiene

Sabato 11 marzo alle 22 la Birreria Doppio Malto di Thiene in via San Giovanni Bosco 132 presenta il concerto dei "Soul Men Band", il gruppo tributo ai mitici "Blues Brothers" con una performance esilarante per una serata in "bianco e nero". Si consiglia la prenotazione. Ingresso libero. Infoline: 0445.370832.

Note biografiche sui "SOUL MEN BAND - THE ITALIAN BLUES BROTHERS": una vera "Blues Brothers Tribute Band", nata nel 2012 per proporre un tributo musicale ai "Blues Brothers". Dall’autentica passione per i fratelli "Blues" più famosi dei mondo si forma la sfavillante "Soul Men Band". Non un semplice tributo ai "Blues Brothers", ma veri "Soul Men", uomini che ci mettono l’anima e arriveranno dritti al cuore del pubblico. Una martellante sezione ritmica e una dirompente sezione fiati immergerà gli spettatori nel mondo dei due uomini in nero, accompagnando sul palco gli unici e inimitabili "Fratelli Blues Italiani", rigorosamente in abi­to nero con camicia bianca e cravattino nero insieme al caratteristico cappello nero e gli occhiali da sole. I brani proposti sono quelli dell’omonimo film di "John Landis" oltre a quelli portati in giro per il mondo nelle tournée dei "Blues Brothers". Membri del gruppo: Cristiano Gentile as Kris Blues - voce; Nicola Righele as Nick Blues - harp & voice; Claudio Canton - chitarra; Andrea Vanacore - basso; Michele Minosso - tastiere; Roberto D'Alessandro - batteria; Cristian Vanetto - bari sax (sassofono baritono); Francesco Molesini - tromba; Giovanni Masiero - sax.

