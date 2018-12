SOLD OUT | Loredana Bertè - Tour Teatrale 2018-19

La leonessa italiana del rock arriva sul palco del Teatro Comunale di Vicenza per presentare i nuovi brani dell’album inedito in uscita il prossimo autunno. La cantante è attualmente impegnata con il tour estivo “Amiche si!” e sarà presto pronta per regalare a tutto il pubblico di Vicenza uno spettacolo di indiscutibile carisma grazie alla sua innata capacità interpretativa.