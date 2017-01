Sol Gabetta e Bertrand Chamayou al Teatro Comunale di Vicenza

Sabato 11 febbraio alle 20.45 presso la Sala Maggiore del Teatro Comunale di Vicenza in viale Mazzini 39 è in programma il concerto di Sol Gabetta al violoncello e Bertrand Chamayou al pianoforte per la rassegna concertistica della 10° stagione artstica. Programma musicale: Robert Schumann "Cinque pezzi in stile popolare" per violoncello e pianoforte op. 102 - Ludwig Van Beethoven "Sonata per violoncello e pianoforte" n. 1 in fa magg. op. 5 n. 1 - Fryderyk Chopin "Sonata per violoncello" in sol min. op. 65. La violoncellista Sol Gabetta, trentacinque anni, dal tratto signorile, quasi aristocratico grazie al sangue franco-russo che scorre nelle sue vene, è nata in Argentina, ma parla perfettamente almeno quattro lingue e viaggia sempre accompagnata da “Mister Gabetta”, un preziosissimo violoncello Guadagnini del 1759. Debutta a Vicenza la "stella" Sol Gabetta, accompagnata al pianoforte da Bertrand Chamayou, con cui ha recentemente inciso un disco su Chopin. Biglietti: Intero a 20 euro - Over 65 a 15 euro - Under 30 a 11 euro.

