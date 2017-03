"Smash The Sunday: Destroy Party": hardcore punk con 4 band al CS Bocciodromo

Domenica 5 marzo alle 20 il CS Centro Sociale Bocciodromo di Vicenza in via Alessandro Rossi 198 presenta l'evento musicale "Smash The Sunday: Destroy Party" per una serata punk di vecchia scuola con il concerto di 4 band. Suoneranno: "Impact HC-Italy" (punk anni '80 da Ferrara), "A New Scar" (hardcore punk da Pordenone, Ferrara, Udine), "Carnero" (hardcore punk da Forlì con il nuovo album "Assalto") e "Reset Clan" (punk hardocore da Verona). Ingresso unico a 5 euro.



Il programma dei concerti:

ore 20: "Reset Clan"

ore 20.30: "Carnero"

ore 21: "A New Scar"

ore 21.30: "Impact HC-Italy"

